Состояние Маска за сутки сократилось на $12,6 миллиарда

Это произошло из-за неудачи с запуском ракеты Starship и финансового отчета компании Tesla.

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За сутки состояние американского миллиардера Илона Маска сократилось на 12,6 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg. Это произошло из-за неудачного запуска ракеты Starship и неутешительного финансового отчета компании Tesla. Убытки, понесенные бизнесменом, оказались рекордными с начала 2023 года.

Накануне акции Tesla упали на 9,75% в ответ на квартальный отчет, в котором указано, что чистая прибыль компании снизилась на 24%. Уменьшилось состояние Маска, оцениваемое в 163,9 миллиарда долларов, и вследствие отказа многих пользователей Twitter продлевать платную подписку.

Напомним, накануне неудачей закончился тестовый запуск сверхтяжелой ракеты SpaceX. Ее пришлось преднамеренно уничтожить из-за проблем с двигателями и потери высоты после взлета.

Ракеты, разработанные компанией Илона Маска, давно преследуют неудачи. Уже по меньшей мере семь различных испытаний Starship завершились взрывом корабля или ускорителя.