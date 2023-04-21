В SpaceX заявили, что ракету Starship уничтожили преднамеренно

Через несколько минут после старта у корабля вышли из строя несколько двигателей, произошла потеря высоты, и он начал вращаться

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Сверхтяжелую ракету Starship пришлось преднамеренно уничтожить из-за проблем с двигателями и начала потери высоты после взлета. Об этом сообщили в SpaceX.

«Была дана команда на завершение полета как кораблю, так и ускорителю», - уточнили в компании.

Напомним, ракета для полетов на Луну и Марс Starship стартовала в четверг с площадки в Бока Чика на побережье Техаса. Примерно через минуту после пуска она начала заваливаться и вращаться, сбившись с курса. А когда набрала высоту около 40 километров и должна была сбросить первую ступень, закружилась и вспыхнула.

Напомним, в минувший понедельник запуск ракеты отменили всего за несколько секунд до старта. Причиной этого стали проблемы с герметизацией топливного бака.