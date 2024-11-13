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Трамп доверил Маску и Рамасвами министерство госэффективности

Подобными назначениями Дональд Трамп намерен бороться с правительственной бюрократией, избыточными расходами и правилами.
Ян Брацкий 2024-11-13 04:12:10
© Фото: IMAGO Faye Sadou, www.imago-images.de, Global Look Press

Миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новое министерство по достижению госэффективности. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп.

«Вместе эти два замечательных американца проложат путь для моей администрации по демонтажу правительственной бюрократии, сокращению избыточных правил, расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств», - говорится в заявлении Трампа.

Ранее стало известно, что журналисты АВС назвали Илона Маска влиятельной фигурой в окружении избранного президента США Дональда Трампа. По их мнению, он участвует в кадровых решениях и играет важную роль в формировании будущей администрации Белого дома, пишет Life.

После выборов бизнесмен проводит большое количество времени вместе с Дональдом Трампом в его имении в Мар-а-Лаго.

Кроме того, недавно Маск появился на семейной фотографии избранного президента, был замечен за ужином с будущей первой леди и играл с Трампом в гольф.

Источники телеканала сообщают, что Илон Маск присутствовал при двух телефонных беседах Дональда Трампа с иностранными лидерами.

Напомним, основатель SpaceX поддерживал Дональда Трампа в ходе его избирательной кампании.

#сша #Трамп #Выборы #Белый дом #илон маск #Вивек Рамасвами
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