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Трамп пообещал отправить американцев на Марс до конца своего срока

Он также публично заявил о военном превосходстве США, если он вновь будет главой Белого дома.
Карина Тазетдинова 2024-10-06 15:47:59
© Фото: Jen Golbeck, Keystone Press Agency, Global Look Press

Кандидат в президенты США Дональд Трамп на выступлении в Пенсильвании заявил, что американские астронавты высадятся на Марсе в случае его переизбрания. Помимо этого, он пообещал, что Соединенные Штаты станут лидерами в исследовании космоса.

«У нас будет мировое первенство в исследовании космоса. Спасибо тебе, Илон! У нас будет военное превосходство. И мы высадимся на Марс до конца моего президентского срока», - сказал экс-глава Белого дома во время предвыборного митинга.

Ранее Илон Маск заявил, что США никогда не достигнет Марса, если на выборах победит Камала Харрис.

Американский миллиардер неоднократно поддерживал кампанию Трампа: он делал пожертвования, положительно высказывался о нем в соцсетях и публично осуждал его соперников.

#космос #сша #Трамп #Марс #илон маск #Камала Харрис
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