В США запускают обратный отсчет до окончания президентства Джо Байдена, а сам он выглядит не очень расстроенным поражением Камалы Харрис. Ведь объяснять спонсорам, на что потратили более миллиарда долларов, теперь придется ей. А разговоры о том, что это он - пока еще официально действующий президент США - хромая утка, Байдена не смущает. И вместе с супругой Джилл он вновь отправляется на любимый пляж в Делавэре, заставив немало понервничать наблюдавших за самочувствием президента журналистов.

О том, чем грозит Зеленскому возвращение в Белый дом Трампа, более чем образно продемонстрировал его сын, Дональд-младший. Выделяемые Украине деньги он назвал пособием Зеленского и пригрозил скоро его лишить. И хотя сам избранный президент США заявил, что больше не будет назначать на ключевые посты своих родственников, Пентагон ускоряет поставки Киеву военной помощи. По данным издания Wall Street Journal, в ближайшие недели Украине могут быть переданы более 500 противоракет для систем Patriot и NASAMS. Хотя это сопряжено с серьезными трудностями при их доставке и истощением военных запасов США.

«До 20 января мы отправим Украине весь объем нашей помощи, утвержденный Конгрессом. У президента Байдена будет возможность в течение следующих 70 дней доказать Конгрессу и будущей администрации, что Соединенные Штаты не должны бросать Украину, так как это приведет у еще большей нестабильности в Европе», - заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

С последним, как сообщается, для него визитом в этом статусе в Киев прибыл и глава европейской дипломатии. По пути в бомбоубежище Жозеп Боррель нашел время, чтобы сфотографироваться на фоне вывески на английском языке. Он называет преждевременными разговоры о якобы готовящемся плане Трампа. О новых планах по поставкам Киеву ракет Scalp и Mistral заявил и министр иностранных дел Франции Себастьян Лекорню. По информации газеты Telegraph, британский премьер Кир Стармер уже этим вечером на встрече с Макроном в Париже обсудит, как заставить Байдена до окончания срока полномочий снять запрет на использование дальнобойных ракет Storm Shadow на удары вглубь России.

«Ничего исключать нельзя. Европейские руководители продолжают свою линию. Они продолжают добиваться стратегического поражения нашей страны Российской Федерации. Мы же в свою очередь продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей. Динамика в проведении специальной военной операции военным хорошо понятна. Они хорошо понимают, что происходит. Никакие отдельные виды вооружения измен эту динамику уже не в состоянии», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме Дональда Трампа о своей готовности к переговорам с Владимиром Путиным заявил и канцлер Германии Олаф Шольц. Однако сигналов этого, заявил Песков, в Москву пока не поступало. Нет и конкретных планов по контактам президента России Владимира Путина с Трампом. При этом сообщение Washington Post о якобы имевшем место между ними телефонном разговоре представитель Кремля назвал не соответствующим действительности.

Тем временем за два месяца до переезда в Белый дом Трамп уже начинает формировать свою команду. Так, буквально царем границы он намерен назначить бывшего главу иммиграционно-таможенной службы Томаса Хомана. Борьба с нелегальными мигрантами - одно из основных предвыборных обещаний Трампа. А вот сводить счеты со своими политическими противниками он не будет, заявила пресс-секретарь предвыборного штаба избранного президента. Зато Кэролин Ливитт уже анонсировала массовую отмену указов Байдена.

«Их будут десятки. И могу вас заверить, что все распоряжения, подписанные Джо Байденом, будут отменены. Мы знаем, что он подписал 94 указа за первую неделю своей работы, и все они привели к пограничному и экономическому кризисам, от которых американский народ страдает на протяжении последних лет», - заявила Левитт.

Еще один исход предсказывают уже не на Капитолийском, а на Голливудском холме. Ричард Гир, публично поддержавший Байдена, продал ранчо в Коннектикуте и якобы переезжает в Испанию. А вот слухи об отъезде Тома Хэнкса пока не подтвердились. Зато сесть на философский пароход и уйти во внутреннюю эмиграцию теперь предлагают всем состоятельным американцам. За четверть миллиона долларов можно отправиться в кругосветку, рассчитанную точно до следующих президентских выборов, и за четыре года объехать 140 стран. Для тех, кто так долго не выдержит, есть и еще один вариант - до следующих выборов в Конгресс уже через два года, путевки в этот круиз начинаются от 150 тысяч долларов.