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Песков назвал публикацию о разговоре Путина и Трампа чистой выдумкой

Более того, таких переговоров пока не планируется, добавил он.
Ирина Егорова 2024-11-11 12:20:50
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп не разговаривали по телефону, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется иногда в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности, чистая выдумка, ложная информация», - заявил он журналистам.

Далее он еще раз подтвердил, что разговора между лидером РФ и избранным президентом США, о котором ранее писала газета Washington Post, не было.

Также Песков добавил, что каких-то конкретных планов у Путина нет. Ранее в Кремле не исключили возможность общения Путина с Трампом, однако напомнили, что Штаты в настоящий момент являются недружественным государством для РФ.

#Путин #Трамп #Песков #переговоры #разговор
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