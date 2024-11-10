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Салливан: Байден хочет выделить Украине $6 млрд до 20 января

По словам Джейка Салливана, Байден не только реализует выделенные $6 млрд для помощи Киеву, но и постарается убедить Трампа в необходимости продолжать поддерживать Украину.
Анастасия Бобылева 2024-11-10 22:15:01
© Фото: defense.gov

Администрация действующего президента США Джо Байдена хочет реализовать оставшиеся $6 млрд, выделенные Конгрессом на помощь Украине. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу CBS.

«Президент Байден ясно дал понять, что мы потратим все ресурсы, предоставленные нам Конгрессом, вовремя и в полном объеме. То есть к 20 января мы направим Украине весь объем ресурсов и помощи, утвержденный Конгрессом», - заявил он.

Салливан выразил уверенность в том, что Байден постарается убедить Конгресс и будущего президента Дональда в необходимости поддерживать Украину и дальше.

Ранее американский миллиардер  Дэвид Сакс также заявил, что Байден постарается как можно быстрее направить все возможные средства на помощь киевскому режиму. Он назвал это ограблением.

#в стране и мире #сша #Джо Байден #Джейк Салливан #помощь Украине
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