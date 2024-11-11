Боррель показал фото из киевского бомбоубежища

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель встретил утро в киевском бомбоубежище. Об этом он сегодня сообщил на своей странице в социальной сети X, приложив снимок из некоего помещения.

«Начинаю свой день в Киеве в убежище», - написал политик.

Жозеп Боррель прибыл в Киев в минувшую субботу. В ходе визита он подчеркнул, что поддержка Украины и дальше будет оставаться главной темой на повестке Европейского союза.

Напомним, в октябре глава евродипломатии признал, что тема украинского конфликта отошла на второй план. По его словам, сейчас на Западе об этом почти не говорят.

Политик подчеркнул, что подобное наблюдается на фоне кризиса на Ближнем Востоке, а события в регионе указывают на то, что мир «утратил чувство человечности».