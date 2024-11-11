Telegraph: Байдена хотят убедить дать разрешение на запуск ракет вглубь РФ

Лондон и Париж обсуждают последнюю отчаянную попытку помешать избранному президенту США Дональду Трампу сократить поддержку Украины. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в связи с приходом новой администрации США проведут переговоры об увеличении передает The Telegraph.

Издание сообщает, что европейские лидеры намерены убедить действующего президента США Джо Байдена дать Киеву разрешение на запуск ракет Storm Shadow вглубь территории России. Данный шаг сохранит внешнеполитическое наследие Байдена, считают Макрон и Стармер.

Остаток финансовой помощи украинским властям в размере шести миллиардов долларов администрация действующего президента США Джо Байдена планирует направить киевскому режиму до инаугурации победившего на президентских выборах Дональда Трампа.

В США, в Евросоюзе и на Украине предполагают, что с приходом Трампа на пост главы американского государства поставки вооружений Киеву могут прекратиться.