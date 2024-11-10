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В США запустили кругосветный круиз для тех, кто недоволен избранием Трампа

Бизнесмены предложили всем желающим обойти 140 стран мира за 4 года правления Дональда Трампа.
Таисия Кваша 2024-11-10 18:40:46
© Фото: Gerard Bottino, Keystone Press Agency, Global Look Press

В США предприниматели запустили круиз для тех, кто недоволен результатами голосования на выборах президента.
Длительность плавания составит 4 года - срок правления избранного президента. Об этом сообщило издание Business Insider.

Желающим предлагают обойти весь земной шар на круизном лайнере, а именно 140 стран на 7 континентах.

Среди удобств отмечаются спа-салоны, фитнес-центры и полноценное питание. Ценник на круиз стартует от $255 тысяч (примерно 25 миллионов рублей).

Напомним, что все больше американских граждан стали искать информацию о переезде из страны после итогов президентских выборов. Отмечается, что наиболее популярными странами для выезда стали Австралия, Канада и Новая Зеландия.

#Трамп #выборы в США #путешествие #круизный лайнер
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