В США запустили кругосветный круиз для тех, кто недоволен избранием Трампа

В США предприниматели запустили круиз для тех, кто недоволен результатами голосования на выборах президента.

Длительность плавания составит 4 года - срок правления избранного президента. Об этом сообщило издание Business Insider.

Желающим предлагают обойти весь земной шар на круизном лайнере, а именно 140 стран на 7 континентах.

Среди удобств отмечаются спа-салоны, фитнес-центры и полноценное питание. Ценник на круиз стартует от $255 тысяч (примерно 25 миллионов рублей).

Напомним, что все больше американских граждан стали искать информацию о переезде из страны после итогов президентских выборов. Отмечается, что наиболее популярными странами для выезда стали Австралия, Канада и Новая Зеландия.