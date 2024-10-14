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NYP: ФБР не считает инцидент в Калифорнии попыткой покушения на Трампа

Полицейские задержали вооруженного мужчину в районе проведения митинга кандидата в президенты.
Владимир Рубанов 2024-10-14 09:02:56
© Фото: Jen Golbeck Keystone Press Agency, Global Look Press

Задержанный в районе места выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа вооруженный мужчина вряд ли готовил на него покушение, считают Секретная служба и ФБР. Об этом пишет New York Post.

Противоположную точку зрения высказал шериф американского округа Риверсайд в штате Калифорния, где это случилось. Чад Бьянко, по его словам, «искренне верит», что его помощники предотвратили третью попытку покушения на экс-президента.

В субботу полицейские задержали вооруженного мужчину в районе проведения митинга Дональда Трампа. 49-летний Вем Миллер пытался проехать по поддельному пропуску. Помощники шерифа заметили, что его автомобиль не зарегистрирован. Они обыскали машину и обнаружили тайник с поддельными паспортами и водительскими правами, а также дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости.

Миллер является членом крайне правой антиправительственной группировки и, вероятно, имел оружие исключительно для личной обороны, заявили источники издания. У этого человека есть длинная история мелких проблем с законом.

ФБР не расследует происшествие как попытку покушения. Миллера отпустили под залог в 5 тысяч долларов.

В США расследуют две попытки убить Трампа. В июле 20-летний Томас Мэтью Крукс начал стрелять по бывшему президенту во время митинга в Батлере, штат Пенсильвания. Трампу в ухо попала пуля, один участник митинга был убит, а еще двое получили ранения. Крукса застрелил снайпер Секретной службы.

А 15 сентября в кустах у гольф-клуба Трампа в Уэст-Палм-Бич заметили человека с винтовкой в руках, в то время как бывший президент всего в 300 ярдах от него играл в гольф.

Агент Секретной службы открыл огонь. Подозреваемый скрылся, но потом его задержали. Оказалось, что это 58-летний американец Райан Уэсли Раут, который просидел в кустах незамеченным около 12 часов. Он оставил записку на случай провала своего плана покушения на Трампа.

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