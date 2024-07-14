Неизвестный выстрелил в Трампа во время выступления в Пенсильвании

На экс-президента США Дональда Трампа во время выступления в Пенсильвании, предположительно, пытались совершить покушение.

На кадрах с трансляции, которая шла на его канале, видно, как в ходе выступления раздаются выстрелы, Трамп прерывает свою речь, хватается за ухо и опускается за трибуну. Люди начинают кричать, к кандидату в президенты США подбегает охрана.

Видно, что у Трампа ранено ухо и кровь на лице . По предварительной информации, стрелка уже задержали. Информация о пострадавших и мотивах стрелявшего устанавливается.