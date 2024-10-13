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В Калифорнии задержали вооруженного мужчину около места митинга Трампа

По данным полиции, инцидент никак не повлиял на безопасность Трампа и других присутствующих на мероприятии.
Елизавета Кондрикова 2024-10-13 23:33:21
© Фото: therealrgrocks X.com

В Калифорнии задержали мужчину с дробовиком, заряженным пистолетом и магазином большой емкости возле площадки, где проходила предвыборная встреча кандидата в президенты США Дональда Трампа. Мужчину доставили в участок, сообщает телеканал ABC7.

«Водитель был идентифицирован как Вем Миллер и взят под стражу, а затем доставлен в центр заключения Джона Дж. Бенуа по подозрению в хранении заряженного огнестрельного оружия и магазина большой емкости», - говорится в публикации.

Задержание произошло в субботу 12 октября, мужчину остановили на одном из блокпостов, когда тот ехал за рулем внедорожника. По данным полиции, инцидент никак не повлиял на безопасность Трампа и других присутствующих на мероприятии.

Напомним, экс-президент США дважды пережил покушение. В Дональда Трампа стреляли 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании, он получил ранение в ухо. Во второй раз покушение на политика произошло 15 сентября у гольф-клуба. Трамп не пострадал. 

#огнестрельное оружие #сша #Дональд Трамп #Калифорния #Вооруженный мужчина
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