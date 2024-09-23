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Подозреваемый в покушении на Трампа оставил записку на случай провала

Райан Раут за несколько месяцев до стрельбы написал записку, в которой подтвердил свои намерения.
Мария Зайцева 2024-09-23 17:57:45
© Фото: Evgen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Подозреваемый в покушении на жизнь экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут за несколько месяцев до событий написал записку. Об этом сообщает NYT со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что записку нашли в коробке, которую он оставил дома у друзей. В ней стрелок заявил о плане покушения на Трампа, она написана на случай его неудачи.

«Это была попытка покушения на Дональда Трампа, но я вас подвел. Я сделал все, что в моих силах, и вложил в это всю находчивость, на которую был способен», - сказал 58-летний американец.

В ней же он заявил, что республиканец не подходит для поста главы Штатов.

Второе за последнее время покушение на Трампа произошло 15 сентября во Флориде у гольф-клуба, в котором был политик. Тогда агент Секретной службы заметил в кустах мужчину с автоматом и задержал его.

Затем выяснялось, что стрелок - 58-летний Райан Уэсли Раут. Издания отмечают его причастность к сотне уголовных дел и поддержку ВСУ.

#в стране и мире #стрельба #сша #Дональд Трамп #покушение #Райан Уэсли Раут
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