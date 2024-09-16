Подозреваемый в покушении на Трампа был фигурантом сотни уголовных дел

Судебные записи показывают, что против подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа было возбуждено более 100 уголовных дел, сообщает NBC News. Речь идет о задержанном Райане Уэсли Рауте 58 лет.

В 2022 году полицейские преследовали мужчину по имени Райан Раут, которому на тот момент было 36 лет. После ареста в 2002 году власти заявили, что нашли у подозреваемого полностью автоматическое оружие. Арест совпал с записями уголовного суда Северной Каролины, где значится, что Раут был осужден за хранение автоматического оружия.

Кроме того, там есть обвинительные приговоры на имя этого человека за ношение скрытого оружия, хранение краденого имущества и побег с места ДТП, а также сопротивление офицеру и вождение с приостановленными правами.

В воскресенье произошла стрельба у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, где находился кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. ФБР назвало случившееся очевидным покушением на его жизнь. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но потом его задержали.

На месте, где заметили подозреваемого, нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшен-камеру GoPro. По данным СМИ, подозреваемый собирал деньги для ВСУ.

Прокурор округа Палм-Бич Дэйв Аронберг сообщил MSNBC, что Раут «подстерег» Трампа, прежде чем его заметили агенты Секретной службы. По его словам, подозреваемый целился в агента, который в него стрелял, но точная хронология случившегося до сих пор неясна.

После случившегося президент США Джо Байден потребовал обеспечить безопасность Дональда Трампа на высшем уровне. Выборы в США намечены на 5 ноября. Букмекеры повысили шансы экс-президента на победу после второго покушения.

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