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Рядом с местом, где находился Трамп, произошла стрельба

В штабе Трампа заявили, что политик находится в безопасности.
Игнат Далакян 2024-09-15 22:00:30
© Фото: SMG Keystone Press Agency Globallookpress

Стрельба произошла рядом с местом, где находился кандидат в президенты США Дональд Трамп. В данный момент политик в безопасности, заявили в его предвыборном штабе.

«Президент Трамп в безопасности после выстрелов, которые прозвучали от него неподалеку. На данный момент нет дополнительных подробностей», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел рядом с гольф-клубом Дональда Трампа во Флориде.

Ранее на 45-ого президента Соединенных Штатов было совершено покушение 13 июля во время выступления в Пенсильвании. Пуля прошла в миллиметрах от лица политика, задев его ухо. Охранникам удалось быстро увести его со сцены. В результате происшествия один человек погиб, два зрителя пострадали.

#в стране и мире #стрельба #сша #Дональд Трамп
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