Рядом с местом, где находился Трамп, произошла стрельба

Стрельба произошла рядом с местом, где находился кандидат в президенты США Дональд Трамп. В данный момент политик в безопасности, заявили в его предвыборном штабе.

«Президент Трамп в безопасности после выстрелов, которые прозвучали от него неподалеку. На данный момент нет дополнительных подробностей», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел рядом с гольф-клубом Дональда Трампа во Флориде.

Ранее на 45-ого президента Соединенных Штатов было совершено покушение 13 июля во время выступления в Пенсильвании. Пуля прошла в миллиметрах от лица политика, задев его ухо. Охранникам удалось быстро увести его со сцены. В результате происшествия один человек погиб, два зрителя пострадали.