Трудный диалог: чем закончились первые переговоры по Карабаху

Пока идут переговоры между сторонами конфликта, российские миротворцы продолжают оказывать всестороннюю помощь мирному населению, которое пока не может вернуться в свои дома.

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Взаимное уважение и невмешательство во внутренние дела - так звучат основные пункты проекта мирного соглашения между Баку и Ереваном. Азербайджан уже провел встречу с армянами Нагорного Карабаха, перспективы заключить договор есть. А пока идут переговоры, наши миротворцы продолжают исполнять свой долг и оказывать помощь жителям республики. Работают медики, людей обеспечили горячим питанием и местами для отдыха.

Это, по сути, первый после недавнего обострения круглый стол за которым встретились обе стороны конфликта. В городе Евлах состоялись переговоры представителей властей Азербайджана, армянского народа в Карабахе и российского миротворческого контингента. По итогам было сделано несколько заявлений. Окончательного соглашения с Баку нет, однако именно эта встреча может привести к заключению долгожданного мирного договора. Тем временем российские миротворцы продолжают помощь местному населению. Наши военные эвакуировали несколько тысяч человек - среди них много детей и пожилых, которым трудно передвигаться. Всех обеспечили временным жильем и горячим питанием, с людьми работают врачи высшей квалификации.

Миротворческий контингент продолжает выполнение задач на территории Нагорного Карабаха даже после трагических новостей об обстреле автомобиля, в результате которого погибли военнослужащие. Информацию накануне подтвердили в Минобороны РФ.

«Эту информацию мы видели, мы пока не знаем всех деталей. Ведется следствие», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сегодня по инициативе азербайджанской стороны состоялся звонок Ильхама Алиева Владимиру Путину.

«Ильхам Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента. Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», - говорится на сайте Кремля.

В ходе телефонных переговоров отмечена важность реализации достигнутых ранее при содействии российских миротворцев договоренностей о полном прекращении боевых действий. Владимир Путин акцентировал важность обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха. Ильхам Алиев в свою очередь подтвердил готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами. В том же русле прошли переговоры и с Николом Пашиняном, звонок состоялся по инициативе армянского премьер-министра.

«Обсуждалось последнее развитие обстановки вокруг Нагорного Карабаха. Владимир Путин с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта, и приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта», - добавили в Кремле.

При этом агентство «Армен-пресс» сообщает, что кабмин Армении не ставит вопрос об эвакуации армян из Нагорного Карабаха. После двух дней ожесточенных митингов Ереван возвращается к привычной жизни. На улицах спокойно, республика, к тому же, сегодня празднует день независимости. Премьер-министр записал обращение к нации.

«Многие находят неуместным разговор о мире в такой напряженной обстановке в регионе, со вспыхивающими время от времени военными конфликтами. Но именно в этих условиях следует ценить мир, а главное не путать мир с перемирием или прекращением огня», - заявил в обращении премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По данным администрации президента Азербайджана, в скором времени состоится еще одна встреча с представителями армянского населения Карабаха.