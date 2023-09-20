При посредничестве миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе
Договоренности будут реализованы в координации с командованием российского миротворческого контингента.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
При посредничестве российских миротворцев азербайджанская сторона и представители Нагорного Карабаха достигли договоренности о полном прекращении боевых действий. Об этом сообщает Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве добавили, что реализацию этих договоренностей будут осуществлять в координации с командованием российских миротворцев.
Российские миротворцы занимаются оказанием помощи мирным жителям Нагорного Карабаха, эвакуированным из наиболее опасных районов.
В данный момент в базовом лагере миротворцев находится более 2,2 тысячи мирных жителей региона. При необходимости им оказывается медицинская помощь.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.