Песков заявил, что по поводу гибели миротворцев в Карабахе ведется следствие

Дмитрий Песков отметил, что пока что нет конкретики по разблокировке транспортных коридоров в Нагорном Карабахе.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что относительно гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведется следствие.

Кроме этого, он добавил, что пока что нет конкретики относительно разблокировки транспортных коридоров в этом регионе.

При этом Песков заметил, что основной вопрос принадлежности Карабаха уже решен. Обеспечено существенное продвижение в направлении мирного договора между Арменией и Азербайджаном. По словам пресс-секретаря российского президента, выйти на финишную прямую в подписании мирного договора между этими странами вполне возможно.

Ранее Владимир Путин заявил, что миротворцы РФ делают все для защиты мирного населения в Карабахе.