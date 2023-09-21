В стране и мире В стране и мире Обострение в Карабахе ТЕГИ

Песков заявил, что по поводу гибели миротворцев в Карабахе ведется следствие

Тимур Шерзад
15:29 21.09.2023
Дмитрий Песков отметил, что пока что нет конкретики по разблокировке транспортных коридоров в Нагорном Карабахе.
Песков заявил, что по поводу гибели миротворцев в Карабахе ведется следствие
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press
Читайте нас на:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что относительно гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведется следствие. 

Кроме этого, он добавил, что пока что нет конкретики относительно разблокировки транспортных коридоров в этом регионе. 

При этом Песков заметил, что основной вопрос принадлежности Карабаха уже решен. Обеспечено существенное продвижение в направлении мирного договора между Арменией и Азербайджаном. По словам пресс-секретаря российского президента, выйти на финишную прямую в подписании мирного договора между этими странами вполне возможно. 

Ранее Владимир Путин заявил, что миротворцы РФ делают все для защиты мирного населения в Карабахе.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:03 В стране и мире
Видео
В расположении российских миротворцев находятся 1 340 мирных жителей Карабаха
14:41 В стране и мире
Саудовская Аравия заявила, что создаст ядерное оружие, если оно появится у Ирана
14:34 Спорт
Россия не стала выплачивать 1,27 млн долларов в бюджет WADA
14:17 В стране и мире
На Украине заявили, что хотели бы получить от США истребители F-35
13:37 В стране и мире
Два села в Белгородской области остались без газа и света после обстрела ВСУ
Популярное
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Квартиру семьи Зеленского в Ялте выставят на аукцион
Видео
МО Азербайджана показало первые кадры ударов в Карабахе
Видео
Козлы подрались прямо на капоте авто в московском Бутово
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.