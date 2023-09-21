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Алиев принес извинения Путину в связи с гибелью российских миротворцев

Тимур Шерзад
12:38 21.09.2023
Также президент Азербайджана выразил соболезнования. Он заявил, что будет проведено тщательное расследование произошедшего.
Алиев принес извинения Путину в связи с гибелью российских миротворцев
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения Владимиру Путина в связи с гибелью российских миротворцев. Об этом сообщает Кремль. 

В ходе телефонного разговора с российским президентом Алиев заявил, что будет проведено тщательное расследование произошедшего. Было заявлено, что генеральные прокуратуры России и Азербайджана находятся в тесном контакте. 

Кроме этого, Алиев выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших миротворцев. 

Путин и Алиев отметили важность последовательной реализации договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе, достигнутых при содействии российских миротворцев.

«Большое значение в этом контексте придается начавшимся при посредничестве миротворцев переговорам между представителями Баку и Степанакерта», - говорится в сообщении.

Стороны обсудили первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, а также преодолению гуманитарных проблем. Путин акцентировал важность обеспечения прав и безопасности армянского населения региона. Алиев подтвердил готовность взаимодействовать с российскими миротворцами по этим вопросам. 

Также два лидера условились активизировать работу на переговорном треке относительно разблокирования транспортных связей и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, а также подготовки мирного договора между этими двумя странами.

Ранее Путин заявил, что российские миротворцы делают все для защиты мирного населения в Нагорном Карабахе.

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