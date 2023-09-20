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Минобороны России сообщило о гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Сегодня, 20 сентября, автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. Это произошло во время их возвращения с наблюдательного поста.

Российские военнослужащие, находившиеся в автомобиле, погибли в результате этого обстрела.

Российские и азербайджанские представители следственных органов работают на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что миротворцы РФ делают все, чтобы защитить мирное население в Карабахе. В основном пункте базирования российских миротворцев находится более 2 000 мирных жителей, эвакуированных из опасных районов, в том числе и более 1 000 детей. Им предоставляется горячая пища и при необходимости оказывается медицинская помощь.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.