В расположении российских миротворцев находятся 1 340 мирных жителей Карабаха

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Минобороны России сообщает, что после полного прекращения боевых действий в расположении миротворцев находятся 1 340 человек мирного населения, включая 607 детей.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что с начала активных боевых действий миротворцы РФ обеспечивали эвакуацию людей из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. Эвакуированным предоставили питание. Также людей обеспечили временными местами проживания, а раненые получили медицинскую помощь.

Миротворцы находятся в контакте с Баку и Степанакертом. Взаимодействие направлено на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении гражданских, обеспечение безопасности миротворцев РФ.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев извинился перед российским коллегой Владимиром Путиным в связи с гибелью миротворцев РФ. В ходе телефонной беседы азербайджанский лидер пообещал проведение тщательного расследования произошедшего. Было заявлено, что генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.