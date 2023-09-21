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Эксперт Жарихин: Польша отказала Киеву в оружии из-за невыполненных обещаний США

Максим Крюков
13:09 21.09.2023
По словам Владимира Жарихина, американцы отдают странам Восточной Европы устаревшее вооружение, которое им больше не нужно.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в разговоре со «Звездой» назвал причины, по которым происходит обострение в отношениях Польши и Украины.

«Я бы не стал выдвигать версии, что вдруг польское руководство признало всю пагубность деятельности украинского руководства. Мне кажется, ситуация в другом. Во-первых, украинские беженцы нагрузили рынок труда в Польше, поэтому у нынешней правящей партии возникли проблемы с населением, которое будет голосовать», - сказал он.

Вторая причина, по мнению эксперта, связана с тем, что «американцы многое обещают, но значительно меньше делают». Собеседник телеканала напомнил, что Вашингтон обещал странам Восточной Европы, у которых была значительная доля советского вооружения, поставить им новое оружие американского производства взамен того, которое будет передано Киеву.

«Ну передать передали, а это возмещение идет медленно, идет отнюдь не новой техникой, а скорее устаревшей. Американцы сами избавляются от устаревшей, отдавая что им самим уже не нужно», - отметил политолог.

Эти обстоятельства вызвали напряжение отношений между Варшавой и Киевом и нежелание Польши расставаться с той оставшейся военной техникой, при этом поляки «уже не рассчитывают получить достойную компенсацию от американцев», добавил Жарихин. Замдиректора Института стран СНГ предположил, что Киев мог обидеться на Варшаву из-за проблем с поставками украинских сельхозпродуктов, однако польская сторона решила ограничить импорт зерна, так как он «бьет по польскому рынку и польскому электорату».

Отношения между Польшей и Украиной стали накаляться после решения Варшавы продлить запрет на ввоз украинского зерна. Замглавы Министерства экономики Украины Тарас Качка сообщил, что в связи с этим Киев намерен подать жалобу в ВТО и ограничить ввоз фруктов и овощей из Польши. Глава Минсельхоза Польши Роберт Телус отметил, что страна не пустит Киев в ЕС, если не будет решен вопрос с агропродукцией.

После этого стало известно, что замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский выразил протест в отношении речи Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, во время которой он высказал сомнения в «солидарности» Варшавы с Киевом и обвинил поляков в поддержке России. Помимо этого, польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что страна в настоящее время вооружается «современнейшим оружием», поэтому уже не передает киевскому режиму никакого военного оборудования.

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