В Польше заявили, что не пустят Киев в ЕС, если не будет решен вопрос с зерном

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Варшава не даст согласия на вступление Украины в Европейский союз, если не будет решен вопрос поставок зерна. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

«По тому принципу, который есть на данный момент, польское сельское хозяйство никогда не превзойдет украинское сельское хозяйство. Там несколько сотен тысяч ферм. Это совершенно другое сельское хозяйство, поэтому наша позиция настолько строга», - передает его слова польский телеканал TVN24.

Глава Минсельхоза Польши отметил, что при вступлении в Евросоюз стране пришлось выполнить требования, которые «были навязаны очень жестко», подчеркнув, что теперь Варшава обязана поставить условия для Киева. По его мнению, польское эмбарго на украинскую сельхозпродукцию «строит возможность вступления Украины в ЕС».

Ранее Будапешт, София, Бухарест, Варшава и Братислава призвали Еврокомиссию продлить запрет на импорт украинской агропродукции, который действовал до 15 сентября. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что только так можно защитить интересы европейских фермеров. В связи с этим Киев планирует подать жалобу во Всемирную торговую организацию. Замглавы Министерства экономики Украины Тарас Качка отметил, что «эти действия юридически неправомерны». Он также заявил, что Киев может запретить ввоз фруктов и овощей из Польши.