Украина планирует пожаловаться в ВТО на 3 страны из-за запрета на ввоз зерна

Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в качестве ответной меры Киев может запретить ввоз фруктов и овощей из Польши.

© Фото: IMAGO, Martin Wagner, Global Look Press

Киев намерен подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с запретом на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии. Об этом заявил замглавы министерства экономики Украины Тарас Качка.

«Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. И поэтому мы завтра начинаем судебное разбирательство», - сказал он в беседе с изданием Politico.

С его слов, жалоба в ВТО должна показать мировому сообществу, как члены Европейского союза ведут себя по отношению к своим торговым партнерам. Он добавил, что системный подход Будапешта и Варшавы, заключающийся в игнорировании позиции институтов Евросоюза в торговой политике, будет проблемой для объединения в целом, «потому что там нет единства».

Кроме того, Качка назвал запреты европейских стран «смехотворными», подчеркнув, что меры со стороны Варшавы скажутся на значительной части украинского экспорта. В связи с этим Киеву, вероятно, придется ввести ответные санкции и запретить ввоз фруктов и овощей из Польши.

Ранее стало известно, что Венгрия, Болгария, Румыния, Польша и Словакия призывают Еврокомиссию продлить запрет на импорт украинских сельхозпродуктов. Глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь Надь отметил, что только таким образом можно защитить интересы европейских фермеров.