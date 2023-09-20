Польша прекратила поставки оружия Киеву

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о прекращении военного снабжения Украины и об активном наращивании собственного вооружения. Об этом премьер сообщил в эфире телеканала Polsat.

«Если не хочешь защищаться, то должен иметь, чем защищаться. Мы признаем такой принцип. И поэтому мы сделали увеличенные заказы», - сказал Моравецкий.

Он добавил, что страна в настоящее время вооружается «современнейшим оружием», поэтому уже не передает Киеву никакого военного оборудования.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с Владимиром Зеленским на полях сессии Генассамблеи ООН, сославшись на загруженный график. Перед этим польский лидер назвал киевский режим «утопающим», который может утянуть с собой на дно его спасателей.