Глава Минсельхоза Венгрии: пять стран ЕС призывают ЕК продлить запрет на импорт зерна с Украины

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Венгрия, Болгария, Румыния, Польша и Словакия призывают Еврокомиссию продлить запрет на импорт украинских сельхозпродуктов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в интервью изданию Vilaggazdasag. Текущий запрет действует до 15 сентября.

Надь считает, что только так можно защитить интересы европейских фермеров. Венгерский министр отметил, что венгерские производители получили от ЕС в качестве компенсации €15,93 млн, и это «скорее символическая величина» по сравнению с размерами ущерба.

По сравнению с венгерским зерном себестоимость производства украинской сельхозпродукции значительно ниже, отметил Надь. По его словам, огромные агропредприятия на Украине работают в очень хороших природных условиях и без природоохранных норм, которые удорожают продукцию ЕС.

Конфликт уже создает ситуацию, когда урожай пытаются продать ниже его стоимости, и в прошлом году это оказало вытесняющее влияние на восточноевропейское и венгерское зерно. Это создает серьезную проблему для выращивания сельскохозяйственных культур, поскольку производственные затраты резко возросли в условиях энергии военного времени и инфляции.

До начала спецоперации импорт из Украины в Венгрию составлял 40-50 тысяч тонн в год, а в 2022 году оттуда поступило 3,5 миллиона тонн зерна и масличных культур. В 2023 году, пока не был введен запрет, в Украина поставляла в среднем несколько сотен тысяч тонн в месяц. Такая же ситуация и в других приграничных странах. Это потрясло рынки, никто не успел к этому подготовиться, отметил Надь.

Ранее Венгрия и Польша совместно выступили за продление запрета на импорт зерна с Украины по итогам встречи министров сельского хозяйства двух стран.