Зеленский в своей речи на Генассамблее ООН усомнился в искренности «солидарности» Польши с Украиной.

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Посла Украины в Варшаве Василия Зварыча вызвали в МИД Польши из-за высказываний Владимира Зеленского о запрете на импорт украинского зерна, сделанных во время очередной сессии Генассамблеи ООН. Об этом стало известно из заявления на сайте внешнеполитического ведомства Польши.

«Заместитель министра Яблонский отметил, что давление на Польшу на многосторонних форумах или направление жалоб в международные трибуналы не являются подходящими методами разрешения споров между нашими странами», - говорится в заявлении ведомства.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский выразил протест польской стороны в отношении речи Зеленского на Генассамблее, во время которой он выразил сомнения в «солидарности» Польши с Украиной и обвинил страну в поддержке России. На это в польском дипломатическом ведомстве напомнили, что республика с первых дней оказывает поддержку киевскому режиму.

В Польше также указали на однобокий взгляд Украины на вопрос ввоза в некоторые восточно-европейские страны украинского зерна.

Напомним, сегодня также президент Польши Анджей Дуда призвал Киев помнить о той помощи, которую Польша оказывает Украине, что было реакцией на споры о введенном Варшавой национальном эмбарго на украинские сельхозпродукты.