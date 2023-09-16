На глазах тысяч туристов: как прошел пуск корабля «Союз МС-24» с космодрома Байконур

Этой ночью корабль «Союз МС-24» прибыл на орбиту. На его борту - российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американская астронавтка Лорал О'Хара.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Тот самый рокот космодрома слышен даже на наблюдательном пункте, в двух километрах от стартовой площадки. Кажется, как будто под ногами дрожит земля. Так можно описать момент, когда ракетоноситель «Союз» отрывается от Земли с 31-го стартового комплекса космодрома Байконур, будто на мгновение застывает в воздухе в момент пуска, а затем стремительно поднимается в небо, к Международной космической станции.

Все строго по плану - отделение первой, второй и третьей ступеней ракеты через восемь минут после старта. На десятой минуте полета индикаторы невесомости дают понять - экипаж избавился от земного притяжения и оказался в космосе.

На наблюдательном пункте космодрома в это время почти три тысячи туристов - такое количество гостей на Байконуре впервые за три года после снятия ковидных ограничений. Для многих увидеть пуск ракеты в космос - давняя мечта.

Чуть больше трех часов - и корабль, совершив два витка вокруг Земли, пристыковался к малому модулю «Рассвет» российского сегмента МКС. А ведь еще пару лет назад весь путь занимал несколько суток.

Свое место на стартовой площадке ракета заняла за несколько дней до запуска. Рассветы на Байконуре всегда особенные, ведь традиции на космодроме не меняются со времен гагаринского старта. Огромные ворота монтажно-испытательного корпуса открылись по расписанию - ровно в семь часов утра. Пока ракету везли к стартовому столу, был единственный момент для всех рассмотреть «Союз» с максимально близкого расстояния. Кроме членов основного экипажа. Считается, что это плохая примета.

Еще одна неизменная традиция Байконура - проводы космонавтов под всеми любимую и знакомую песню «Трава у дома». Все в этом моменте невероятно, ведь эта короткая проходка экипажа в автобусы - один из последних этапов предполетной подготовки. А еще возможность для родных и близких попрощаться с членами экипажа перед долгой разлукой. На орбиту отправились участники 70-й и 71-й длительных экспедиций на МКС - россияне командир корабля Олег Кононенко и бортинженер Николай Чуб, и бортинженер-2, американка Лорал О’Хара. Это ее первый полет в космос - миссия продлится полгода и весной О’Хара вернется на Землю.

Впервые в космос отправляется и Николай Чуб. К этому полету бортинженер готовился 11 лет. Космонавт должен был прибыть на МКС еще на корабле «Союз МС-23», который в итоге запустили в беспилотном режиме из-за внештатной ситуации на МС-22, который уже находился на орбите. В декабре в его систему охлаждения попал микрометеороит и в одном из отсеков поднялась температура. Этот случай учли на этапе подготовки космонавтов - новый экипаж отработал алгоритм действий по выходу из ситуации.

Финальный этап предполетной подготовки. Скафандры надеты - специалисты тщательнейшим образом проверяют все системы жизнедеятельности. Дальше все строго по протоколу: доклад Госкомиссии о готовности к старту.

Теперь путь - только к звездам. За стартом онлайн следила вся страна, огромное количество журналистов, туристов, инженеров и ученых. Среди зрителей и девятиклассница из Ростова-на-Дону Маша Андреева. Посмотреть пуск пилотируемого корабля «Союз МС-24» школьницу на космодром пригласил лично президент Владимир Путин. Маша три года занимается спутникостроением, вместе с командой уже запустила один аппарат на орбиту. Сейчас занимается другими научными разработками. Накануне она уже побывала на космодроме Восточный. Но что ждет ее на Байконуре - даже представить не могла.

«Это такие непередаваемые эмоции. Я вышла вся в слезах, это было настолько счастливо», - рассказала Маша.

Но главный сюрприз ждал Машу впереди - особенный подарок от членов экипажа. Его девочке вручил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

«Все тебе показали, но один сюрприз тебя ждет. Весь экипаж написал тебе пожелание жизненное. И расписался. Так что у тебя есть, что показать одноклассникам, что ты действительно была на космодроме и действительно видела запуск», - сказал Борисов.

На орбите экипаж проведет более 60 научных опытов и экспериментов, семь из них - впервые. Например, будут выращивать кристаллы в невесомости, изучать технологию инкубирования яиц японского перепела в условиях микрогравитации. Многие исследования можно провести только совместно, интернациональной командой Международной космической станции. Запланировано четыре выхода в открытый космос. И первый - уже в октябре.

«Что касается перекрестных полетов, я могу только присоединиться к мнению своего коллеги. Они в первую очередь направлены на обеспечение безопасности экипажей, доказали свою состоятельность, необходимость. Мы готовим сегодня дополнение №2 к соглашению, где планируем, в том числе, перекрестные полеты. Миссии 24-го и 25-го года. Что касается экипажей, Александр Гребенкин у нас запланирован в марте 24-го года, а экипажи 25-го года еще будут сформированы. Мы готовы сотрудничать со всеми странами», - рассказал Юрий Борисов.

Миссия Олега Кононенко и Николая Чуба продлится до сентября 2024 года. Они вернутся на Землю на «Союзе МС-25». Для командира корабля это уже пятый полет. В рамках годовой экспедиции Кононенко станет первым землянином, который пробудет в космосе более тысячи суток.