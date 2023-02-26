Беспилотный корабль «Союз МС-23» пристыковался к МКС

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Беспилотный космический корабль «Союз МС-23» успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС). Трансляцию стыковки вел Роскосмос.

«Союз МС-23» пристыковался к исследовательскому модулю «Поиск» в 3.58 по московскому времени. Стыковка проводилась в автоматическом режиме под контролем специалистов на Земле.

Корабль прибыл без экипажа, но с 429 килограммами груза на борту. Он пробудет на орбите 215 суток.

На «Союзе МС-23», как ожидается, в конце сентября вернутся на Землю российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Фрэнк Рубио. Корабль «Союз МС-22», на котором они прибыли на орбиту, получил повреждение в декабре вследствие попадания метеороида.