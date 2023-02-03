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В Роскосмосе сообщили, что поврежденный «Союз МС-22» вернется на Землю в марте

Вероника Волосунова
20:10 03.02.2023
Борт вернется на землю в беспилотном режиме. Он доставит грузы и научное оборудование.
В Роскосмосе сообщили, что поврежденный «Союз МС-22» вернется на Землю в марте
© Фото: roscosmos.ru
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В Роскосмосе сообщили о завершении подготовки пилотируемого корабля «Союз МС-22» с поврежденным в декабре прошлого года радиатором к возвращению на Землю. Также стала известна дата - приземление корабля ожидают в марте 2023 года.

«Корабль "Союз МС-22" вернется домой в марте 2023 года», - следует из сообщения в Telegram-канале госкорпорации. 

При этом борт вернется без космонавтов. Ключевой задачей «Союза» является доставка на Землю грузов и научного оборудования. Подготовкой корабля к отправке, которая завершилась вчера, занимались Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

Напомним, в середине декабря прошлого года стало известно о повреждении внешней обшивки корабля. На «Союзе МС-22» сработал сигнал падения давления в системе охлаждения, произошла утечка. Причинить вред целостности корабля могли микрометеорит или космический мусор.

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