Корабль «Союз МС-24» успешно пристыковался к МКС
«Союз МС-24» пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
Корабль «Союз МС-24» с российскими космонавтами Олегом Кононенко, Николаем Чубом и американкой Лорал О"Хара успешно пристыковался к Международной космической станции.
Роскосмос поделился кадрами стыковки российского пилотируемого космического корабля «Союз МС-24». Аппарат с российско-американским экипажем на борту успешно воссоединился с модулем «Рассвет» российского сегмента МКС.
За пуском ракеты наблюдал генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов вместе с лицеисткой Марией Андреевой, которую президент России Владимир Путин пригласил на запуск «Союза МС-24». Ракета взлетела со стартовой площадки на Байконуре в 18:44 по московскому времени.