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Борисов: радиатор на «Союзе МС-22» мог повредить микрометеорит или космический мусор

Вероника Волосунова
10:41 21.12.2022
Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал о предварительном заключении комиссии.
Борисов: радиатор на «Союзе МС-22» мог повредить микрометеорит или космический мусор
© Фото: Роскосмос, Globallookpress
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Согласно предварительному заключению комиссии, причиной повреждения радиатора корабля «Союз МС-22» мог стать микрометеорит или космический мусор, заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

 «Повреждения оказались внешнего контура, по всей видимости, либо микрометеорит, либо космический мусор, но пока это предварительное заключение нашей комиссии, могло повредить радиатор, что и привело к утечке охлаждающей жидкости», - констатировал Борисов.

По словам Борисова, жизни экипажа ничего не угрожает, температура в «Союзе МС-22» на данный момент не превышает плюс 30 градусов.

 «Температура [на космическом корабле "Союз МС-22"] стабилизировалась, не превышает 30 градусов в последнее время. У нас сегодня нет опасений за в первую очередь жизнь экипажа, они находятся на МКС. Стабилизация температуры сделана за счет того, что мы из российского сегмента протянули туда воздуховоды и вентиляторами поддерживаем температуру», - заключил гендиректор Роскосмоса.

Борисов также рассказал,  что Роскосмос подал заявку на продолжение эксплуатации МКС до 2028 года. А следующее пусковое окно «Луны-25» определено на июль-август 2023 года.

Напомним, 15 декабря в Роскосмосе сообщили о повреждении внешней обшивки на пилотируемом корабле «Союз МС-22». Сработал сигнал падения давления в системе охлаждения, и при визуальном осмотре подтвердилась утечка.

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