Приглашенная Путиным на запуск «Союза» лицеистка Андреева рассказала о давней мечте

Один спутник, разработанный девушкой и командой из Ростовской области, уже находится в космосе. Лицеистка на данный момент занимается разработкой технологии блокчейн для построения орбитального сервера.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Девятиклассница из Ростова-на-Дону Мария Андреева, которую президент России Владимир Путин пригласил на запуск «Союза МС-24», в беседе со «Звездой» рассказала, что посмотреть на старт корабля было ее давней мечтой.

«Я очень хочу на это посмотреть, у меня уже ощущение, что прям очень-очень сильно хочется. Это моя далекая давняя мечта. Я надеюсь, что она уже сбудется совсем скоро», - поделилась Мария.

Кроме того, она рассказала, что один из спутников, разработанный ею вместе с командой из Ростовской области, находится сейчас в космосе.

«Один спутник, который мы с командой делали от Ростовской области, находится сейчас в космосе. А второй проект я разрабатываю - это применение технологий блокчейн для построения орбитального сервера. То есть это будет первый в России дата-центр с использованием блокчейна», - рассказала Мария Андреева.

Девушка отметила, что участвовала в различных конкурсах и много работала для того, чтобы попасть на космодром.

«Я каждый раз, когда о чем-то задумываюсь, думаю, что у меня все получится и я всегда смогу здесь оказаться», - поделилась своими эмоциями лицеистка.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил девятиклассницу из Ростова-на-Дону на пуск «Союза МС-24». Глава государства вручил школьнице стартовый ключ управления пуском. Девушка уже три года занимается спутникостроением.