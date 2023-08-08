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Мятежники не пустили в Нигер делегации ЭКОВАС, ООН и Африканского союза

Владимир Рубанов
16:46 08.08.2023
Лидеры переворота заявили западноафриканскому блоку ЭКОВАС, что не могут принять миссию в Ниамее по соображениям безопасности.
Мятежники не пустили в Нигер делегации ЭКОВАС, ООН и Африканского союза
© Фото: Djibo Issifou, dpa, Global Look Press
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Военные Нигера отказали во въезде в страну представителям Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), ООН и Африканского союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

Лидеры переворота в Нигере заявили западноафриканскому блоку ЭКОВАС, что они не могут принять миссию в Ниамее по соображениям безопасности, сообщает также AFP со ссылкой на официальное письмо.

«Нынешний контекст общественного гнева и протеста после санкций, введенных ЭКОВАС, не позволяет приветствовать эту делегацию в необходимых условиях спокойствия и безопасности», - говорится в письме министерства иностранных дел в представительство ЭКОВАС в Ниамее.

Ранее сообщалось, что пришедшие к власти в результате госпереворота вооруженные силы Нигера перебрасывают в столицу страны подкрепления, опасаясь военной интервенции.

Президентская гвардия отстранила главу страны Мохаммеда Базума от власти в конце июля. После этого Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) ввело против Нигера санкции и пригрозило военным вторжением.

Ультиматум, который страны ЭКОВАС выдвинули мятежникам, истек в воскресенье, 6 августа. Однако военные не освободили президента и не отказались от власти, а интервенция в страну пока не случилась.

Также сообщалось, что мятежники расторгли военный договор с Францией и прекратили поставки в страну золота и урана.

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