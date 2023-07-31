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Mehr News: мятежники в Нигере прекратили поставки урана и золота во Францию

Елизавета Егорова
20:10 31.07.2023
Африканский Нигер обеспечивал 15-17% поставок урана французским атомным электростанциям.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: �Super Stock Globallookpress
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Военные, совершившие переворот в африканском Нигере, приняли решение о прекращении поставок золота и Урана во Францию.

«У нас есть уран, алмазы, золото, нефть, а мы живем как рабы? Нам не нужны французы, чтобы обеспечивать нашу безопасность», - приводит издание Mehr News слова одного из мятежников.

В Нигере находятся обширные запасы урана, которые активно поставлялись во Францию. Африканская страна обеспечивала 15-17% поставок урана французским АЭС.

Напомним, что мятежники свергли президента страны Мохамеда Базума, заблокировав его в своей же резиденции. Новым главой государства был объявлен Омар Тчиани. Он же стал главой созданного военными «Национального совета по защите отечества».

Такое положение дел вызвало осуждение со стороны Африканского Союза, который потребовал от мятежников восстановить конституционную власть максимум в течение 15 дней.

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