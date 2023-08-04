ЭКОВАС подготовило план военного урегулирования конфликта в Нигере

ЭКОВАС надеется, что ситуацию в Нигере можно разрешить мирным путем , однако если мятежники не одумаются, сообществу придется подключить военных.

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Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) может подключить военных к урегулированию ситуации в Нигере. Оно подготовило соответствующий план, в который включены порядок и время размещения вооруженных сил.

«Оборонные руководители Западной Африки разработали план для возможного военного вмешательства в Нигере, если лидеры переворота не отступят. Однако ЭКОВАС не раскроет участникам переворота, когда и где оно нанесет удар, решение примут главы государств», - сообщает агентство Reuters.

При этом издание подчеркивает, что ЭКОВАС надеется на мирное урегулирование конфликта и дает мятежникам шанс одуматься и отменить задуманное.

Ранее стало известно, что мятежники расторгли военный договор с Францией, а также прекратили поставки в страну золота и урана.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в случае нападения на граждан страны, он немедленно применит ответные меры.