Мятежное правительство Нигера разорвало военное соглашение с Францией

«Национальный совет по защите отечества» объявил о денонсации военного договора Нигера и Франции.

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Нигер расторг военный договор с Францией. О решении «Национального совет по защите отечества», пришедшего к власти в Нигере в результате военного переворота, денонсировать военные отношения с Францией сообщило France Presse.

«Мятежники, захватившие власть в Нигере, объявили о денонсации военных соглашений с Францией», - приводит РИА Новости информацию агентсва.

Ранее сообщалось, что 26 июля в Нигере произошел военный переворот, был смещен президент Мохамед Базум, власть в стране перешла к «Национальному совету по защите отечества» во главе с начальником президентской гвардии генералом Омаром Тчиани.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности защищать, интересы страны и французских граждан в Нигере в случае нападения. 1 августа посольство Франции в Нигере заявило о подготовке эвакуации французов из Нигера.