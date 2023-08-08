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CNN: мятежники перебросили войска к столице Нигера на случай вторжения

Владимир Рубанов
14:40 08.08.2023
Конвой из примерно 40 пикапов прибыл в ночь на воскресенье и доставил войска из других частей страны.
CNN: мятежники перебросили войска к столице Нигера на случай вторжения
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, GlobalLookPress
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Вооруженные силы Нигера перебрасывают в столицу страны подкрепления для подготовки к возможному военному вторжению, передает CNN со ссылкой на военный источник. По его данным, это произошло через несколько часов после истечения ультиматума, предъявленного мятежникам со стороны ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки).

Конвой из примерно 40 пикапов прибыл в ночь на воскресенье и доставил войска из других частей страны. Предполагается, что так захватившие власть в стране военные рассчитывают успокоить общественность и подготовиться к возможному сражению.

В конце июля президент Мохаммед Базум был свергнут президентской гвардией в результате государственного переворота. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) отреагировало несколько дней спустя, введя санкции и выдвинув ультиматум правящей военной хунте. Страны сообщества потребовали от мятежников уйти в отставку в течение недели, угрожая военным вмешательством.

Этот крайний срок прошел в воскресенье без каких-либо изменений в политической ситуации. Базум по-прежнему свергнут, и его местонахождение до сих пор неизвестно общественности. Так называемый Национальный совет по защите Родины (CNSP) по-прежнему фактически отвечает за Нигер. Лидер хунты заявил в воскресенье, что вооруженные силы Нигера закроют воздушное пространство страны из-за угрозы военного вмешательства.

Лидеры ЭКОВАС заявляют, что предпочитают найти дипломатическое решение кризиса, но настаивают на том, что они готовы прибегнуть к применению силы в качестве крайней меры, чтобы вернуть к власти демократически избранное правительство Нигера. Блок собирается провести еще одно заседание по ситуации в четверг.

Глава ЭКОВАС и бывший президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф заявила в понедельник, что сообщество не будет «предпринимать никаких шагов, которые приведут к разрушению стран или гибели людей».

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