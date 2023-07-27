После попытки госпереворота в Нигере начались беспорядки

Ранее военные Нигера во время обращения по национальному телевидению заявили, что президент страны смещен, а границы закрыты.

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В Нигере произошли массовые беспорядки в связи с попыткой госпереворота. Местные жители публикуют в соцсетях кадрах, на которых видно, как толпы людей беспорядочно бегут, слыша звуки стрельбы.

Людей охватила паника, на одном из видео мужчине с окровавленной головой помогают добраться до безопасного места.

Напомним, этой ночью военные западноафриканской страны заявили, что президент смещен, а границы закрыты. Кроме того, они объявили во всей стране комендантский час. Полковник Амаду Абдраман и девять других офицеров в военной форме во время обращения по национальному телевидению предостерегли от любого иностранного вмешательства.

За несколько часов до этого в офисе представителя Генерального секретаря ООН сообщили, что Антониу Гутерриш поговорил с президентом Нигера Мохамедом Базумом. Отмечается, что глава всемирной организации выразил Базуму свою полную поддержку и солидарность. Накануне стало известно, что президента Нигера Мохамеда Базума удерживают военнослужащие во дворце в столице страны Ниамее. По сообщению Agence France-Press, военный мятеж был поднят президентской гвардией в знак протеста против решения отправить в отставку командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

С осуждением попытки переворота в Нигере выступил Госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что Вашингтон активно взаимодействует с правительством Нигера, своими партнерами в регионе и в мире и намерены это делать и дальше, пока ситуация не разрешится «должным образом и мирным путем».