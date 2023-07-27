Генсек ООН провел разговор с президентом Нигера и выразил ему поддержку

Ранее Гутерриш призвал все стороны проявлять сдержанность и обеспечивать защиту конституционного порядка.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поговорил с президентом Нигера Мохамедом Базумом. Об этом говорится в сообщении офиса представителя главы всемирной организации в Twitter.

Отмечается, что Гутерриш выразил Базуму свою полную поддержку и солидарность.

Ранее сообщалось, что гвардия президента Нигера Мохамеда Базума удерживает его во дворце в столице страны Ниамее. Военный мятеж был поднят в знак протеста против решения отправить в отставку командующего президентской гвардии генерала Омара Тчиани.

В то же время военные не поддержали мятежников, а президент отказался подписывать под давлением гвардии заявление об отставке.

Генсек ООН призвал все стороны проявлять сдержанность и обеспечивать защиту конституционного порядка.