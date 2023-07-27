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Военные Нигера заявили, что президент смещен, а границы закрыты

Максим Крюков
02:17 27.07.2023
Как передает Reuters, группа солдат выступила с обращением по национальному телевидению западноафриканской страны.
Военные Нигера заявили, что президент смещен, а границы закрыты
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, GlobalLookPress
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Военные Нигера выступили с обращением по национальному телевидению и заявили, что президент страны Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Президент Нигера Мохамед Базум был отстранен от власти, сообщила группа солдат, выступивших по национальному телевидению западноафриканской страны», - говорится в сообщении информагентства.

Отмечается, что заявление зачитывал полковник Амаду Абдраман, рядом с которым сидели девять других офицеров в военной форме. Кроме того, в материале агентства говорится, что солдаты предостерегли от любого иностранного вмешательства.

Напомним, накануне стало известно, что главу республики Мохамеда Базума удерживают военнослужащие во дворце в столице страны Ниамее. По данным Agence France-Press, военный мятеж был поднят президентской гвардией в знак протеста против решения отправить в отставку командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Соединенные Штаты Америки призвали освободить президента, а Европейский союз и Организация Объединенных Наций осудили восстание и заявили, что с обеспокоенностью следят за событиями.

По мнению французского политолога Эммануэля Леруа, происходящие в настоящее время в африканской стране события похожи на государственный переворот. По его словам, это свидетельствует о том, что Нигер, как и другие страны Сахеля, является жертвой вмешательства джихадистов. Он также считает, что Базум и его семья могут общаться с внешним миром, однако их по-прежнему удерживает президентская охрана, которая, вероятно, оказывает на них давление для того, чтобы свергнуть действующий режим или получить какие-либо привилегии.

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