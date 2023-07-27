Блинкен заявил, что США осуждают попытку переворота в Нигере

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Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил попытку переворота в Нигере. Об этом он заявил в журналистам в Новой Зеландии, где находится с визитом, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента Wall Street Journal.

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон осуждает любые попытки захватить власть силой. Блинкен сказал также, что Соединенные Штаты активно взаимодействуют с правительством Нигера, своими партнерами в регионе и в мире и намерены это делать и дальше, пока ситуация не разрешится «должным образом и мирным путем».

Ранее группа военных выступила по национальному телевидению Нигера. Они заявили, что президент страны Мохамед Базум смещен, а границы закрыты, а также объявили общенациональный комендантский час.

Военные также заявили о приостановке работы всех учреждений и предостерегли от любого иностранного вмешательства.

Как сообщалось, военный мятеж предприняла президентская гвардия в знак протеста против решения отправить в отставку командующего этого подразделения генерала Омара Тчиани. Президента Базума изолировали во дворце в столице страны Ниамее.

В поддержку президента выступили представители ЕС и генсек ООН Антониу Гутерриш.