В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Блинкен заявил, что США осуждают попытку переворота в Нигере

Владимир Рубанов
04:41 27.07.2023
Госсекретарь США сказал, что Вашингтон осуждает любые попытки захватить власть силой.
Блинкен заявил, что США осуждают попытку переворота в Нигере
© Фото: Thomas Trutschel, PHOTOTHEK, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил попытку переворота в Нигере. Об этом он заявил в журналистам в Новой Зеландии, где находится с визитом, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента Wall Street Journal.

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон осуждает любые попытки захватить власть силой. Блинкен сказал также, что Соединенные Штаты активно взаимодействуют с правительством Нигера, своими партнерами в регионе и в мире и намерены это делать и дальше, пока ситуация не разрешится «должным образом и мирным путем».

Ранее группа военных выступила по национальному телевидению Нигера. Они заявили, что президент страны Мохамед Базум смещен, а границы закрыты, а также объявили общенациональный комендантский час.

Военные также заявили о приостановке работы всех учреждений и предостерегли от любого иностранного вмешательства.

Как сообщалось, военный мятеж предприняла президентская гвардия в знак протеста против решения отправить в отставку командующего этого подразделения генерала Омара Тчиани. Президента Базума изолировали во дворце в столице страны Ниамее.

В поддержку президента выступили представители ЕС и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:09 В стране и мире
Военные Нигера объявили о введении во всей стране комендантского часа
01:34 В стране и мире
В аквапарке Ростова-на-Дону утонул четырехлетний мальчик
00:52 В стране и мире
В Госдепе признали, что краха российской экономики не будет
22:40 В стране и мире
Видео
Перестрелки на катере и ночные погружения: как обучают морских разведчиков в Новосибирске
21:02 В стране и мире
Видео
Путин встретился с президентом Египта
Популярное
The Daily Telegraph: Маск присвоил чужой аккаунт в Twitter, не заплатив владельцу
Видео
Загоревшийся кран обрушился на улицу в Нью-Йорке
TMZ: у сына баскетболиста Леброна Джеймса остановилось сердце
NYP: овчарка Байдена покусала семь сотрудников Секретной службы за последние четыре месяца
Во Внуково у прилетевшего из ОАЭ пассажира в нижнем белье нашли бриллианты
Фигуристка Медведева попала в ДТП на такси
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.