Военные Нигера объявили о введении во всей стране комендантского часа
Военные Республики Нигер объявили о введении в стране общенационального комендантского часа, сообщает Reuters.
Группа военных выступила по национальному телевидению и заявила об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума, говорится в сообщении. Они объявили также, что границы республики закрыты.
Выступавшие предостерегли от любого иностранного вмешательства.
Ранее сообщалось, что военный мятеж подняла президентская гвардия в знак протеста против решения отправить в отставку командующего этого подразделения генерала Омара Тчиани. Президента Базума изолировали во дворце в столице страны Ниамее.
В поддержку президента Нигера выступили представители ряда государств, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который провел с ним телефонный разговор.