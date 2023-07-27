Военные Нигера объявили о введении во всей стране комендантского часа

Военные выступили по телевидению и заявили об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума.

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Военные Республики Нигер объявили о введении в стране общенационального комендантского часа, сообщает Reuters.

Группа военных выступила по национальному телевидению и заявила об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума, говорится в сообщении. Они объявили также, что границы республики закрыты.

Выступавшие предостерегли от любого иностранного вмешательства.

Ранее сообщалось, что военный мятеж подняла президентская гвардия в знак протеста против решения отправить в отставку командующего этого подразделения генерала Омара Тчиани. Президента Базума изолировали во дворце в столице страны Ниамее.

В поддержку президента Нигера выступили представители ряда государств, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который провел с ним телефонный разговор.