В Нигере разгорелся военный мятеж из-за отставки командующего гвардией

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По сообщениям Agence France-Press, президента Нигера Мохамеда Базума удерживают военнослужащие во дворце в столице страны Ниамее. Военный мятеж был поднят президентской гвардией в знак протеста против решения отправить в отставку командующего президентской гвардии генерала Омара Тчиани.

Сообщается, что здание президентского дворца заблокировано машинами с утра среды 26 июля. Обстановка в самом городе спокойная, стрельбы не слышно, как и не заметно присутствия военной техники.

Одновременно с этим передается, что президент «жив и здоров» и ведет переговоры с военными, и армия не поддержала антигосударственные действия восставших. Число мятежников неизвестно.

Осенью 2022 года военные захватили власть в Буркина-Фасо. Группа военных заполучила власть в свои руки, сместив с президентского кресла подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу.