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Сенатор Ковитиди заявила, что Западу не будет интересна Украина без выхода к морю

Алексей Курильченко
02:30 21.07.2023
После выхода России из зерновой сделки и ударов по военной инфраструктуре в районе Одессы Украина фактически утратила статус морской державы, заявила сенатор в программе «Между тем».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Украина фактически утратила статус морской державы после выхода России из зерновой сделки и ударов ВС РФ по военным объектам под Одессой. В таком виде Западу Украина не будет интересна вовсе. Об этом в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» рассказала член Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«На Украине должны понимать - прежде всего граждане, а я знаю, что российские каналы они тоже смотрят - что Украина вообще не интересна США и западным партнерам. Украина превращена сегодня в территорию, где никто жить не хочет и не может. Ведь все украинцы превратились в беженцев. Русскую речь - а многие украинцы говорят на русском языке - можно услышать во многих точках земного шара. Море, порт - это единственное, что еще интересовало западных партнеров. Но они прекрасно понимают, что с той позиции, которую сейчас четко занимает Россия, Украина утрачивает статус морской державы. Естественно, меняются правила игры», - заявила Ковитиди

По словам сенатора, зерновая сделка представляла интерес для Запада, но после выхода из нее России ни одна страна не будет строить торговых отношений с Украиной, понимая, что страна обречена.

Напомним, что 17 июля Россия объявила о выходе из Черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов. В северо-западной акватории Черного моря был восстановлен режим временно опасного района. В Министерстве обороны РФ уведомили, что с 20 числа страны флага судов, следующих в акватории Черного моря в украинские порты, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.

Также ВС РФ нанесли удары по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы и в Кировоградской области ночью 19 июля. В Кремле данные удары назвали возмездием за теракт на Крымском мосту, унесшем жизнь семейной пары.

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