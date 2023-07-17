МИД РФ сообщил о прекращении действия зерновой сделки с 18 июля

В дипведомстве отметили, что ни одна из пяти задач, предусмотренных меморандумом Россия-ООН, не была реализована.

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Черноморская инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов прекратит свое функционирование с 18 июля. С этого дня будут отозваны гарантии безопасности судоходства в районе, предусмотренном договоренностью, будет свернут гуманитарный коридор. В северо-западной акватории Черного моря будет восстановлен режим временно опасного района, а в Стамбуле будет расформирован Совместный координационный центр. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«Вынуждены констатировать, что из пяти предусмотренных Меморандумом Россия-ООН системных задач не выполнено ни одной. "Россельхозбанк" не был переподключен к системе SWIFT. Лихорадочное, вброшенное в последний момент предложение Генсекретаря ООН о неких опциях с доступом к SWIFT для "дочерней" или аффилированной с нашим банком структурой практически не реализуемо и нежизнеспособно - по нашим данным, это признают и в Евросоюзе. По сути, нам в очередной раз пытались продать пустое обещание под продление "черноморской инициативы"», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В ведомстве также напомним, что были нарушены обещания разрешить ввоз в РФ запчастей и оборудования для производства сельхозпродукции и удобрений, а также реанимирования аммиакопровода «Тольятти-Одесса». В этих условиях, которые в МИД РФ назвали откровенным саботажем, продолжение черноморской инициативы потеряло всякий смысл.

«Если же в западных столицах реально дорожат "черноморской инициативой", то пусть серьезно задумаются над выполнением своих обязательств и реальным изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия. Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление "сделки"», - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об остановке «зерновой сделки». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Турцию, Украину и секретариат ООН уже уведомили о возражении против продления действия договоренности.