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МО РФ: страны флага судов, следующих в порты Украины, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева

18:06 19.07.2023
В Минобороны России уточнили, что такое положение начнет действовать с 00.00 по Москве 20 июля 2023 года.
МО РФ: страны флага судов, следующих в порты Украины, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Минобороны России предупреждает, что страны флага судов, следующих в акватории Черного моря в украинские порты, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что уже с завтрашнего дня суда, направляющиеся в порты Украины, российская сторона будет рассматривать как потенциальные перевозчики военных грузов.

«В связи с прекращением функционирования "черноморской инициативы" и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00.00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения», - говорится в сообщении от МО РФ.

Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «зерновая сделка» фактически остановлена, а договоренности по ней прекращены. Также о прекращении ее действия сообщили в МИД РФ. В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что ни одна из пяти задач, предусмотренных меморандумом Россия-ООН, не была реализована.

В то же время министр иностранных дел России обсудил с коллегой из Турции варианты поставок зерна нуждающимся странам в обход подрывных действий Киева и его союзников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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