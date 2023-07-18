В стране и мире РИА Новости: Песков назвал удары по объектам в порту Одессы возмездием за Крымский мост Игнат Далакян ВС РФ ночью нанесли высокоточным оружием удары возмездия по объектам портовой инфраструктуры в Одессе. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ночные удары высокоточным оружием по объектам портовой инфраструктуры в Одессе являются ударами возмездия за Крымский мост. «Да», - ответил Песков на вопрос РИА Новости являются ли сегодняшние ночные удары возмездием за Крымский мост. Ранее российское оборонное ведомство сообщило об ударе возмездия по объектам в районе Одессы. Российские войска нанесли удар по местам на судоремонтном заводе, где изготавливались безэкипажные катера, а также по местам подготовки терактов против РФ с их применением. МО РФ отметило, что в районе Одессы и Николаева уничтожены топливные хранилища на 70 000 тонн. Экспертное мнение и аналитика