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МО РФ сообщило о групповом ударе по объектам в Одесской и Кировоградской областях

14:14 19.07.2023
Удары нанесены по объектам в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области.
МО РФ сообщило о групповом ударе по объектам в Одесской и Кировоградской областях
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Российские военные нанесли удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ сегодня ночью в районе Одессы и в Кировоградской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе города Одесса, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области», - сказал он на брифинге.

В результате ночного удара были поражены все назначенные объекты, подчеркнул официальный представитель российского оборонного ведомства.

Также Конашенков заявил об успешных наступательных действиях подразделений «Западной» группировки войск на Купянском направлении. По его словам, за сутки продвижение составило более километра в глубину и до двух километров по фронту. Российские бойцы овладели железнодорожной станцией Молчаново в Харьковской области, добавил он.

Киевские формирования продолжают пытаться наступать на трех направлениях: Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Эти попытки успеха не имеют, поскольку все атаки отражаются нашими бойцами. В ходе своих попыток наступать противник каждый день теряет людей и военную технику, в том числе западного производства. Только на Донецком направлении суточные потери украинской стороны в живой силе превысили 340 человек. Кроме того, за прошедшие сутки сбиты украинский штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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